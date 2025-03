Ausfall bei "stern TV": Steffen Hallaschka hat die Grippe

Steffen Hallaschka (53), der seit 2011 das Magazin "stern TV" moderiert, wird in der kommenden Ausgabe nicht wie gewohnt vor der Kamera stehen. Grund für seinen Ausfall seien gesundheitliche Probleme, wie der Moderator selbst auf Instagram bekannt gab. "Was sich morgens noch wie eine lästige Erkältung anfühlte, war in Wirklichkeit eine handfeste Grippe", schrieb Steffen unter ein Foto seines positiven Influenza-Tests. Die Sonntagsausgabe wird deshalb von Mareile Höppner (47) und Dieter Könnes moderiert, für deren spontanes Einspringen sich das beliebte RTL-Gesicht in seinem Post bedankte.

Einen genauen Zeitpunkt für sein Comeback ins rote "stern TV"-Studio nannte RTL bisher nicht – Fans des Moderators können aber beruhigt sein: Steffens Gesundheitszustand gebe keinen Anlass zu ernster Besorgnis, und er bleibe weiterhin das Gesicht der Sendung, so der Sender laut der Bild. Mareile, die bereits als Co-Moderatorin des Reportage-Magazins tätig ist, verspricht, die Show in gewohnt professioneller Manier zu leiten. Nach Bekanntgabe der Neuaufstellung äußerten sich bereits zahlreiche Zuschauer positiv über die charmante Vertretung für den 53-Jährigen.

Mareile ist seit 2022 bei "stern TV" und hat sich in der Vergangenheit als wortgewandte Moderatorin einen Namen gemacht. Zuvor war sie viele Jahre das Gesicht des ARD-Boulevardmagazins "Brisant". Privat zeigt sich Mareile offen und nahbar – sie teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag über die sozialen Medien. Steffen hingegen, der seit über einem Jahrzehnt fest mit der Marke "stern TV" verbunden ist, behält private Details eher für sich. Beide eint jedoch ihre Professionalität und Leidenschaft für Journalismus, sodass die Zuschauer gespannt auf die Rückkehr der beiden als starkes Moderationsduo warten.

Getty Images Mareile Höppner beim Deutschen Fernsehpreis im September 2024

Getty Images Steffen Hallaschka, "Stern TV"-Moderator

