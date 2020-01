Hat diese Show Erfolgs-Potenzial? Seit dem heutigen Freitag gibt es eine neue Prime-Time-Sendung im deutschen TV. "Alles auf Freundschaft – die Mälzer und Sasha Show" heißt das Format, in dem die besten Promi-Freunde Tim Mälzer (49) und Sasha (48) gegen Normalo-BFFs in mehr oder minder lustigen Spielchen gegeneinander antreten. Ob beim Schallplatten-Song-Erraten oder bei einer Autoscooter-Ball-Challenge – die Sendung bietet eine bunte Auswahl an Programm. Aber wie kommt das eigentlich beim Fernseh-Publikum an?

In der heutigen Debüt-Ausgabe fordern die Feuerwehrmänner Timo und Boris das Star-Duo heraus. Viele Fans meinen bei dem TV-Highlight aber einige Parallelen zu anderen bereits populären Formaten zu erkennen: "Irgendwie ist die Show ein Best-of aus anderen Spielshows, oder?", fragte sich ein User auf Twitter. "Frage des Tages: Brauchen wir den 47. Ableger von 'Schlag den Raab'?", kommentierte ein anderer. Auch Steffen Hallaschka (48) als Moderator bekommt eher sein Fett weg von den Zuschauern: "Ich sterbe jetzt schon, weil mir Steffen Hallaschka und die ganze Aufmachung so unangenehm ist" oder "Hallaschka kann sowas einfach nicht PUNKT" lauten die Fan-Meinungen.

Andere Fernseh-Liebhaber finden aber auch Gefallen an der Show. Unter einem Promiflash-Artikel sprachen viele Verfolger auch ihr Lob aus: "Sehr lustig, endlich eine Sendung, bei der man sich am Freitagabend entspannen kann" oder "Tolle Sendung, macht Spaß zu schauen" fanden die Leser.

