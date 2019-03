Wie schlecht geht es Anna Heiser eigentlich wirklich? Bereits seit einigen Wochen scheint die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin gesundheitlich angeschlagen zu sein. Erst Anfang März erklärte die gebürtige Polin, dass sie an "irgendeinem Virus" leide – glücklicherweise nicht Malaria, wie sie betonte. Jetzt scheint sich ihr Gesundheitszustand leider wieder erneut verschlechtert zu haben. Anna musste ein weiteres Mal ins Krankenhaus.

Die 28-Jährige versetzte ihre Community mit einem Foto aus dem Krankenhaus jetzt erneut in große Sorge. Zum Instagram-Bild, auf dem zu sehen ist, dass ihre Hand derzeit an einen Tropf angeschlossen ist, postete sie die Worte: "Und täglich grüßt das Murmeltier." Warum sie sich nun erneut in ärztliche Behandlung begeben musste, ließ Anna bislang offen.

Dass es ihr aber schon seit geraumer Zeit schlecht gehen würde, verkündete Anna bereits vor einem Monat auf ihrem Instagram-Account: "Ich war heute beim Arzt, weil ich seit Monaten oder vielleicht doch seit einem Jahr gegen Übelkeit und Schwindel kämpfe." Schwanger sei sie aber definitiv nicht, führte die Neu-Farmerin zudem aus.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Krankenhaus, März 2019

Anzeige

wcrART/face to face Gerald und Anna Heiser im November 2018 in Hürth

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de