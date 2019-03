Anna Heiser muss sich jetzt schonen! Erst vor wenigen Tagen hatten sich die Neu-Farmerin und ihr Gatte Gerald auf einen spannenden Camping-Trip begeben. Der einstige Bauer sucht Frau-Kandidat wollte seiner Herzdame die neue Heimat näherbringen, darum machten sich die zwei auf und übernachteten in der Wildnis Afrikas. Kaum zurück in den gemeinsamen vier Wänden erwischte es die gebürtige Polin dann so richtig – und noch immer liegt Anna flach.

"Auch in Namibia ist man von Krankheiten nicht verschont", teilte die 28-Jährige ihrer Community kürzlich auf Instagram mit und ergänzte: "Seit gestern Nacht kämpfe ich gegen irgendeinen Virus." Ernsthafte sorgen müssen sich ihre Fans jedoch nicht. "Immerhin habe ich seit heute Morgen kein Fieber mehr. Deswegen ist es zum Glück nicht Malaria." Trotzdem sei es ihr "schon lange nicht mehr so dreckig" gegangen, schrieb Anna weiter.

Die vielen schönen und vor allem aufregenden Erinnerungen der vergangenen Tage dürften Anna sicher beim Gesundwerden helfen. "Bei uns in Namibia fängt das Leben erst an, wenn man abgeschnitten ist", erklärte Gerald neulich in einem Insta-Post und beteuerte: "Das möchte ich meiner Liebsten in den nächsten Jahren zeigen und werde hoffentlich, so oft es geht, mit ihr campen."

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser beim Camping im März 2019

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser in der afrikanischen Wildnis

Instagram / gerald_heiser Anna und Gerald Heiser im März 2019

