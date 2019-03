Sie sind gerade einfach soo happy – und das wollen sie auch aller Welt zeigen! Kaum ein Tag vergeht, an dem Michael Wendler (46) und seine Freundin Laura ihre Fans nicht mit neuen Turtel-Pics versorgen. Jetzt postete die 18-Jährige in den sozialen Medien wieder ein neues Foto, auf dem sie mit ihrem Schatz posiert: beide ganz in Schwarz im sexy Partnerlook.

Der Instagram-Account von Laura gibt keinerlei Anlass zum Zweifeln: Sie und der "Sie liebt den DJ"-Interpret schweben weiterhin auf Wolke sieben. Jetzt versorgte die Schulabbrecherin ihre rund 57.000 Follower mit einem erneuten Schnappschuss. Zum Post im schwarzen Partnerlook schrieb sie: "Wunderschöne Nacht mit einem wunderschönen Mann" und versah ihre Liebeserklärung mit einem roten Herzen.

Nachdem sich das Paar in der Vergangenheit immer wieder fiese Netz-Kommentare anhören musste, dass der Altersunterschied einfach zu groß sei, zeigten sich die Anhänger von Laura jetzt begeistert von dem sexy Bild. So kommentierte ein User: "Man lebt nur einmal und jeder sollte sein Leben so leben, wie er möchte und es in vollen Zügen genießen."

Instagram / lauramuellerofficial Laura M. und Michael Wendler im März 2019

Anzeige

Getty Images Michael Wendler im August 2014 in Köln

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura M. und Michael Wendler, 2019

Anzeige

Wie findet ihr die Liebes-Show der beiden? Einfach nur total süß! Mega peinlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de