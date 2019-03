So sieht man Kris Jenner (63) fast nie! Wenn irgendetwas selten vorkommt, dann, dass sich der Kardashian-Jenner-Clan ungeschminkt in der Öffentlichkeit zeigt. Der perfekte Look ist wohl das Markenzeichen der Familie. Auch Mama Kris teilt die Liebe für glamouröse Auftritte und stylt sich immer bis auf die letzte Wimper. Gerade aber bietet sie Fans den raren Anblick: Kris zeigt sich ganz ohne Make-up!

Die 63-Jährige postete am Mittwoch ein Foto vom morgendlichen Termin mit dem Friseur ihres Vertrauens auf Instagram. Auf dem Selfie albert sie mit dem Promi-Hairdresser herum und trägt nichts im Gesicht außer ein nettes, verschmitztes Lächeln. Zum natürlichen Out of Bed-Look schrieb sie: "Haarschnitt am frühen Morgen (und ich meine wirklich früher Morgen)." Den Fans gefällt’s: Sie überhäuften Kris mit Komplimenten und feierten den ungewöhnlichen Schnappschuss.

Auch wenn sich Kris’ Leben oft um das perfekte Styling dreht, eine Sache ist der Reality-Queen aber noch wichtiger: ihre Lieben. Als Momagerin hält sie die Familie zusammen. Nach der Trennung von Khloe Kardashian (34) und Tristan Thompson (28) und den vorangegangenen Fremdgehgerüchten geht es zu Hause immer noch drunter und drüber. Im Gespräch mit Tochter Kendall Jenner (23) in ihrer Radioshow Zaza World Radio Mitte März offenbarte Kris darüber vage: "Bei uns allen ist viel los."

Pascal Le Segretain / Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin und TV-Star

Roy Rochlin/Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin

Frazer Harrison / Getty Images Kris Jenner und ihre Tochter Kylie Jenner

