Wird "Leaving Neverland" für Wade Robson (36) zum Bumerang? In seiner Dokumentation, die er gemeinsam mit James Safechuck produziert hat, wirft er dem verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson (✝50) vor, ihn im Kindesalter mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Mit seiner Darstellung widerspricht er eigenen Aussagen aus den vergangenen Jahren, unter anderem im Missbrauchsprozess gegen Michael Jackson 2005. Manche Beobachter werfen ihm daher vor, in der Doku zu lügen – doch Wade wehrt sich gegen diese Anschuldigungen!

Wade erklärt im Videointerview mit TMZ: "Menschen werden eh das glauben, was sie wollen – oder was sie in diesem Fall eben bereit sind zu glauben." Er selbst sehe sich nicht als moralische Autorität, die ein Urteil über andere fällt. Jeder solle sich seine Dokumentation anschauen und daraufhin selbst eine Einschätzung treffen. Er sei sich bewusst, dass viele ihn als Lügner darstellen wollen. Seine Familie stehe ihm in dieser schweren Situation aber bei: "Ich habe unglaublich viel Unterstützung erhalten. Dafür bin ich nicht nur dankbar, darauf fokussiere ich mich auch."

Mit seiner Aussage reagiert Wade wohl auch auf die Angriffe von Jackson-Biograf Mike Smallcombe. Dieser hatte dem britischen Express erklärt: "Egal, ob man Michael Jacksons Anklägern glaubt oder nicht, es ist nicht zu leugnen, dass der Film 'Leaving Neverland' unglaublich einseitig ist." Es sei niemand außer den Opfern interviewt worden, auch die "Michael Jackson Estate" habe keine Gelegenheit gehabt, Stellung zu nehmen.

Los Angeles Times / AFP / Getty Images Michael Jackson im Gericht in Santa Maria

Anzeige

Supplied by WENN.com Wade Robson in "Leaving Neverland"

Anzeige

George De Sota / Getty Images Michael Jackson in New York City 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de