Angeblich neue Beweise gegen Michael Jackson aufgetaucht

Der King of Pop findet post mortem noch immer keinen Frieden, denn die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn halten an. Nun hat eine ehemalige Angestellte, Adrian McManus, die zwischen 1990 und 1994 als persönliche Haushälterin für Michael Jackson (✝50) auf dessen Neverland-Ranch tätig war, in einem neuen Interview mit The Sun brisante Behauptungen aufgestellt. Sie berichtet, der Sänger habe angeblich seine Zeit mit Kindern mittels Kameras in privaten Räumen und seinem Schlafzimmer heimlich aufgezeichnet. Diese Aufnahmen könnten laut Adrian entscheidende Beweise in den anhaltenden rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Jacksons Nachlassverwaltung und den Missbrauchsanwälten von Wade Robson (42) und James Safechuck liefern. Die beiden Männer werfen Jackson vor, sie als Kinder sexuell missbraucht zu haben. Der Fall wird voraussichtlich im November 2026 vor Gericht verhandelt werden.

Adrian, die bereits 2005 im Missbrauchsprozess gegen Michael Jackson aussagte, schildert, dass Ermittler bei einer Razzia 1993 angeblich viele Beweismittel übersehen hätten, darunter Festplatten und Dokumente aus einem Sicherheitsbüro. Während ihrer Zeit auf der Ranch habe sie regelmäßig beobachtet, wie Michael mit Kindern ohne elterliche Aufsicht Zeit verbracht und Schlafpartys veranstaltet habe – darunter auch mit Wade und James. Die neuen Aussagen decken sich mit den Anschuldigungen der beiden Männer, die vor kurzem in der Dokumentation "Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson" weiter über ihre Erlebnisse sprachen. Laut Adrian seien die Tapes möglicherweise von loyalen Mitarbeitern versteckt worden, um den Sänger zu schützen.

Adrian beschreibt die Atmosphäre auf der Neverland-Ranch als von Manipulation und Angst geprägt. Sie und andere Mitarbeiter hätten Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschreiben müssen und seien angehalten worden, keine Fragen zu stellen. Sie berichtet auch von subtilen Einschüchterungen durch Michael und sein Umfeld: "Man sagte uns, wir sollten niemandem vertrauen." Die ehemalige Haushälterin, die an einem Buch über ihre Erlebnisse arbeitet, wurde über Jahre hinweg für ihre Aussagen angefeindet, ist jedoch entschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Getty Images La Toya und Michael Jackson im August 2004

Getty Images Michael Jackson im Jahr 1996