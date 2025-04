Michael Jacksons Biopic verzögert sich wegen des Drehbuchs

Das mit Spannung erwartete Biopic über den "King of Pop" Michael Jackson (✝50) verzögert sich offenbar erheblich. Eigentlich sollte der rund 150 Millionen Dollar teure Film am 3. Oktober in die Kinos kommen – doch daraus wird nichts. Der Grund? Das Drehbuch von John Logan, bekannt durch "Gladiator", soll umfassend überarbeitet werden. Dies geschieht laut dem Branchenmagazin Deadline aufgrund "juristischer Bedenken". Besonders brisant: Michaels Neffe Jaafar Jackson (28) spielt in dem hochkarätig besetzten Film die Hauptrolle. Doch Fans müssen sich nun bis frühestens 2026 gedulden.

Der Film, der von den Machern des Queen-Biopics "Bohemian Rhapsody" produziert wird, könnte sich auch inhaltlich verändern. So sei die Schnittfassung derzeit knapp vier Stunden lang. Eine Veröffentlichung in Form von zwei Filmen steht daher zur Diskussion, wurde aber noch nicht bestätigt. Schon auf der letztjährigen Branchenmesse CinemaCon hatte das Projekt hohe Wellen geschlagen, als erste Details bekannt gegeben wurden, darunter die Besetzung von Colman Domingo (55) und Nia Long als Michaels Eltern Joe und Katherine. Doch in diesem Jahr blieb es überraschend still um "Michael" – ein weiteres Indiz für die Probleme hinter den Kulissen.

Jaafar, der in die Fußstapfen seines berühmten Onkels tritt, wurde in der Vergangenheit bereits von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt. Der Sohn von Jermaine Jackson (70), einem der Brüder von Michael, ist selbst Musiker und kennt die Herausforderungen des Rampenlichts aus eigener Erfahrung. Mit seiner Besetzung wollte das Produktionsteam eine glaubwürdige Verkörperung sicherstellen. Für Jaafar ist es die erste große Filmrolle – und eine besondere Ehre, die Legende seiner Familie auf der Leinwand zu würdigen. Spannung und Erwartungen bleiben hoch, obwohl die Kinopremiere jetzt weiter in die Zukunft rückt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Colman Domingo bei den Oscars, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaafar Jackson im Juli 2014

Anzeige Anzeige