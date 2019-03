Die ewig junge Cindy Crawford (53)! Sie galt als unnahbar und wunderschön. In den 80ern und 90ern gehörte sie neben Claudia Schiffer (48) oder Naomi Campbell (48) zu den absoluten Supermodels. Heute sind Fans dank Instagram und Co. ihren Idolen so nah wie nie zuvor. Auch Cindy hat einen Account – und teilt viele private Einblicke. Gerade nimmt sie ihre Community mit in die Vergangenheit. Aber erkennen sie Cindy auf diesem Foto wieder?

Auf einem Instagram-Foto sieht man zehn Cheerleaderinnen in weiß-blauen Kostümen, die zusammen eine Pyramide bilden. Alle strahlen in die Kamera. Das Model schrieb zum Throwback vom Donnerstag: "Heimatstadt-Pyramide. Wo ist Waldo?" und forderte ihre Follower indirekt dazu auf, zu raten, welche davon die junge Cindy ist. Unverkennbar strahlt die Schönheit ganz rechts aus der zweiten Reihe in die Kamera. Ihre Haare trägt sie extra voluminös und offen. Die Laufsteg-Ikone wuchs in der Kleinstadt DeKalb in Illinois auf, bevor sie weltberühmt wurde.

Während Jugendfotos eine Seltenheit auf dem Insta-Account des Models sind, zeigt sie sich oft privat und vor allem wenig geschminkt. Dabei staunt man nicht schlecht: Die 53-Jährige wirkt fast faltenfrei. Im gemütlichen Kuschellook präsentiert sich Cindy ihren Followern erst Anfang März ganz natürlich: Kopf an Kopf liegt sie mit ihrem Hündchen für einen Mittagsschlaf auf der Couch und strahlt, wie kaum eine Andere in ihrem Alter. Photoshop ist hier nicht nötig!

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford, Model

WENN Presley Gerber, Kaia Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber bei der Fashion Week in Paris

SPG / ActionPress Cindy Crawford in Mailand

