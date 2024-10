Kaia Gerbers Eltern zweifeln an Austin Butlers Absichten

Kaia Gerber (23) und Schauspieler Austin Butler (33) gehen seit Ende 2021 gemeinsam durchs Leben – trotzdem blieb eine Verlobung bisher aus. Das hat bei den Eltern der Laufstegschönheit, Cindy Crawford (58) und Rande Gerber (62), Besorgnis ausgelöst. Sie befürchten wohl, dass ihre Tochter mit dem "Elvis"-Star, der zehn Jahre älter ist als sie, wertvolle Lebenszeit vergeuden könne, wenn dieser nicht bereit sei, seine Zukunft mit ihr zu planen. "Rande und Cindy lieben Austin und betrachten ihn als Familie, aber Tatsache ist, dass er das nicht ist", behauptet nun eine Quelle gegenüber Daily Mail und erklärt: "Nachdem er seit über drei Jahren mit ihrer Tochter Kaia zusammen ist, hat er keine Anzeichen gezeigt, ihr einen Heiratsantrag zu machen."

Zwar zweifeln Cindy und Rande nicht an der Ernsthaftigkeit der Beziehung, dass es bisher nicht zu einer Verlobung gekommen sei, mache die beiden aber stutzig: "Sie glauben keine Minute, dass er es nicht ernst mit ihr meint, aber er ist 33 – und ist es dann nicht an der Zeit für ihn, sich niederzulassen?" Um diese Frage zu klären, setzten sich Kaias Eltern dem Insider zufolge mit Austin zusammen. "Austin versicherte Rande, dass seine Absichten nur ehrenhaft sind und er noch ein wenig Zeit braucht", ergänzt er.

Kaia und Austin wurden erstmals im Dezember 2021 gemeinsam gesichtet, kurz nachdem sich das Model von Jacob Elordi (27) getrennt hatte. Ihr öffentliches Debüt als Paar gaben sie im März 2022 auf einer Pre-Oscars-Party. Seitdem erschienen sie gemeinsam auf einigen Veranstaltungen wie der Met Gala und den Filmfestspielen in Cannes. Abseits des roten Teppichs halten sie ihre Beziehung jedoch privat. "Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass so wenig Dinge in meinem Leben privat sind, und das ist einer der Bereiche, den ich so heilig wie möglich halten möchte", sagte Kaia diesbezüglich gegenüber WSJ-Magazine.

Getty Images Rande Gerber und Cindy Crawford im September 2023

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im April 2023

