Cindy Crawford genießt Mutter-Tochter-Dinner mit Kaia Gerber

Cindy Crawford (58) gönnt sich eine kulinarische Auszeit – mit dabei ist ihre Tochter Kaia Gerber (23). Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, war das Zweiergespann in New York unterwegs, um ein genüssliches Abendessen im ikonischen Chelsea Hotel zu genießen. Cindy putzte sich für das Dinner besonders heraus und trug ein grünes Kleid mit fließendem Stoff und schwarzen Schnürsandaletten. Voller Freude strahlte die Beauty über beide Ohren, als sie aus dem Fahrzeug stieg.

Auch Kaia konnte sich sehen lassen: Die 23-Jährige war in eine semi-transparente Spitzenbluse aus weißem Stoff gehüllt. Dazu kombinierte sie eine dunkle übergroße Brille sowie eine goldene Statementkette. Ihr Outfit rundete die Schauspielerin mit schwarzen Pumps und einer schicken dunklen Hose ab. Im weiteren Verlauf des Abends soll sich zu dem Mutter-Tochter-Duo auch der Orange Is the New Black-Star Natasha Lyonne (45) gesellt haben.

Wie nah Cindy ihrer Tochter steht, machte sie unter anderem vor ein paar Monaten deutlich: Gemeinsam besuchten die zwei die Olympischen Sommerspiele in Paris – und posierten im Doppelpack auf dem roten Teppich. Auf Aufnahmen, die Just Jared vorliegen, zeigte sich das Duo im Partnerlook: Die beiden Frauen trugen ihre brünetten Haare offen und waren jeweils in schwarze Kleider gehüllt.

Getty Images Kaia Gerber mit ihrer Mutter Cindy Crawford, November 2015

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford im November 2023

