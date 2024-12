Cindy Crawford verblüfft in rotem Bikini am Strand

Cindy Crawford (58) hat erneut bewiesen, warum sie eine Ikone unter den Supermodels ist. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Rande Gerber (62) genoss sie einen Urlaub in Cancún und präsentierte dabei ihre scheinbar zeitlose Schönheit. In einem knallroten Bikini spazierte sie am Samstag über den Strand, tauchte in das türkisblaue Wasser und faszinierte mit ihrer straffen Figur und souveränen Ausstrahlung. Ihre Anwesenheit zog dabei alle Blicke auf sich und zeigte, dass sie auch mit fast 60 Jahren noch mühelos mit den jüngeren Models mithalten kann.

Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, wirkte die berühmte Schönheit sichtlich entspannt, als sie die Sonne genoss und im Meer badete. Zu ihrem strahlend roten Bikini trug sie ein elegantes goldenes Armband sowie eine schwarze Sonnenbrille, was ihrem Strandoutfit zusätzlichen Glamour verlieh. Vorab hatte das Supermodel auf seinem Instagram-Account nostalgische Fotos aus der erfolgreichen Vergangenheit geteilt, darunter Aufnahmen in ikonischen Badeanzügen aus den 1990er-Jahren.

Neben ihrer erfolgreichen Karriere legt Cindy großen Wert auf ihre Familie. Ihre Tochter Kaia Gerber (23) ist in ihre Fußstapfen getreten und bereits für renommierte Marken wie Miu Miu, Fendi und Moschino über den Laufsteg geschritten. Auch heute noch ist Cindy in der Beauty-Branche aktiv. Mit ihrer Marke "Meaningful Beauty" bietet sie seit fast 20 Jahren erfolgreich Hautpflegeprodukte an. Inspiriert von ihrer eigenen Haarpracht aus jüngeren Jahren, hatte sie 2021 beschlossen, ihre Linie um Haarpflegeprodukte zu erweitern. "Ich schaue meine Tochter an und denke mir, sie hat mein altes Haar, und ich will es zurück!", erklärte sie damals gegenüber InStyle. Sie betonte aber auch, dass Alter nur eine Zahl sei und sie sich trotz Veränderungen in ihrer Haut wohlfühle.

Anzeige Anzeige

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaia Gerber mit ihrer Mutter Cindy Crawford, November 2023

Anzeige Anzeige