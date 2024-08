Familienfoto: Cindy Crawford teilt seltenen Schnappschuss

Es ist ein seltener Anblick und genau deswegen umso schöner: Cindy Crawford (58) und ihre gesamte Familie sind zu Gast bei einer großen Hochzeit. Das Foto, das die Schauspielerin von dem Event auf Instagram teilt, zeigt ihren Mann Rande Gerber (62) und ihre beiden gemeinsamen Kinder, Kaia (22) und Presley (25). Während die Männer der Familie in schicken, unterschiedlich blauen Anzügen überzeugen, trägt Kaia ein waldgrünes Kleid aus Chiffon und kombiniert dazu schwarze Sandalen mit einem minimalen Absatz. Ihre Mama rockt ein dunkles Kleid mit einem creme- und lachsfarbenen Blumenprint, dazu farblich passende Schuhe. Alle vier strahlen von einem Ohr zum anderen.

Das Foto betitelt die "Fair Game"-Darstellerin mit: "Richtig herausgeputzt und mit einem Ziel vor Augen". Gerade weil man die vierköpfige Familie nicht allzu oft gemeinsam im Netz sieht, freuen sich die Fans extrem über das Foto. Viele kommentieren, wie sehr ihnen das Bild gefällt. "Was für ein schöner Schnappschuss! Ich hoffe, ihr hattet Spaß!", schreibt ein User, während andere meinen: "Wow! Ihr seid alle so hübsch! Spieglein, Spieglein an der Wand, wer sind die Schönsten im ganzen Land?", "Oh, wow! Presley sieht seiner Mama so ähnlich!" und "Ihr seid alle so elegant! Einfach wunderbar!"

Ende Mai feierten Cindy und Rande das Jubiläum ihrer eigenen Hochzeit. Bereits 26 Jahre ist das Paar nun schon verheiratet! Zum Anlass des schönen Tages teilte die Modelmama auch damals schon ein besonderes Bild im Netz: Es zeigt die beiden Turteltauben in ihren jungen Jahren. Dazu schrieb sie rührend: "Ich bin so stolz auf uns und alles, was wir zusammen erlebt haben. Ich liebe unser Leben und meinen besten Freund an meiner Seite zu haben. Auf mehr – mehr Lachen, Tanzen und Liebe!"

Getty Images Austin Butler, Kaia Gerber, Presley Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber

Instagram / cindycrawford Unternehmer Rande Gerber und Model Cindy Crawford

