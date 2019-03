Krebs-Drama bei Duane Chapman (66) und seiner Frau Beth Chapman (51)! Duane ist auch bekannt als "Dog" aus der US-amerikanischen Reality-TV-Serie "Dog the Bounty Hunter", in der er Kautions-Flüchtlinge fängt und sie den Behörden übergibt. In der Show "Dog and Beth: On the Hunt" tritt auch seine Frau Beth auf. Nachdem Beths Kehlkopfkrebs im Herbst letzten Jahres zurückgekehrt war und sie sich einer Not-OP unterziehen musste, wurden beide jetzt bei einem gemeinsamen Dinner gesehen.

Beth zeigte sich auf aktuellen Bildern zusammen mit ihrem Ehemann beim Abendessen im Beverly Hills. Laut Daily Mail sah Beth gesund und glücklich aus, trotz ihrer schweren Krankheit. Sie trug ein schwarzes, leicht transparentes Top mit einem glitzernden, silbernen Rock – dazu schwarze Strümpfe und schwarze Heels. Ihre blonden Haare fielen ungezähmt in vollen Locken über ihre Schultern. Ebenso wie die ihres Mannes Duane, der zu seiner schwarzen Jacke über dem weißen Hemd eine schwarze Hose und eine Sonnenbrille kombinierte.

Laut dem Onlineportal TMZ soll Beths Chemotherapie glücklicherweise anschlagen. Begonnen haben soll sie mit der Therapie bereits Ende vergangenen Jahres.

Splash News Beth Chapman im Dezember 2018

MEGA Duane und Beth Chapman

Instagram / mrsdog4real Beth und Duane Chapman, US-Reality-Stars

