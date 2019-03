Anastasiya Avilova (30) strahlt bei Temptation Island pure Erotik aus – zumindest, wenn man Salvatore Vassallo fragen würde. Zwischen den beiden geht es in der Männer-Villa heiß her. Bei ihrem ersten Date konnten sie die Augen nicht voneinander lassen und die Beauty schließt nicht aus, dass im weiteren Verlauf des TV-Formats etwas zwischen ihnen passieren werde. Generell tritt Anastasiya in der Show sehr sexy und selbstbewusst auf. Ob das an ihren Erfahrungen in der Vergangenheit liegt?

Ihren verführerischen Blick konnte die Ukrainerin schon vor mehreren Kameras erproben. In diversen Nackt-Shootings sorgte sie für freizügige Aufnahmen. Sogar für den deutschen Playboy und das Penthouse ließ sie bereits ihre Hüften fallen. Die ehemalige Catch the Millionaire-Kandidatin griff aber noch tiefer in die Erotik-Schublade: 2012 drehte die einstige Miss Venus sogar einen Sex-Streifen! Nach ihrem Debüt in "Sexy Snowbunnies - Girlfriends on tour, Volume 2" war allerdings auch wieder Schluss. "Ich habe mich dafür entschieden, seriöser zu werden!", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Auch mit Männern hat Anastasiya Vollgas gegeben. Nach eigenen Angaben habe sie mit niemand Geringerem als Male-Model Marcus Schenkenberg (50) eine gemeinsame Nacht verbracht. "Ich kann ihn weiterempfehlen an andere Frauen", schwärmte sie damals im Promiflash-Interview. Aber sie ging auch schon viel weiter mit einem Mann – sogar bis zum Traualtar! Für ihren Ex verließ sie sogar ihr Heimatland und zog nach Deutschland.

TVNOW / Sergio del Amo Anastasiya Avilova bei "Temptation Island"

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Model

Getty Images Marcus Schenkenberg

