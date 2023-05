"Mist gebaut": Meint Anastasiya Avilova hier Patrick-Flirt?

Weswegen fühlt Anastasiya Avilova (34) sich so schlecht? Die Ex von Ennesto Montè (48) war nach der Beziehung mit dem Schlagersänger Daniel Roth zusammen. Doch auch diese Liebe ging in die Brüche. Offenbar war die Beauty ihm zu fordernd. Nun spekulieren die Fans, dass sie mit dem Bauer sucht Frau-Star Patrick Romer (27) anbandeln könnte. Das Pikante: Er und Daniel waren befreundet. Nun spricht Anastasiya von schlechtem Gewissen im Netz – etwa wegen Patrick?

In ihrer Instagram-Story erklärt sie, derzeit sehr emotional zu sein. "Einerseits habe ich Schuldgefühle, andererseits tun mir manche Sachen hier auch weh. Ich fühle ganz viel Ungerechtigkeit, gerade mir gegenüber – von allen Seiten. Aber ich weiß auch, dass ich großen Mist gebaut habe", führt Anastasiya aus. Sie nennt zwar keine Namen, jedoch passen ihre Aussagen zu der ganzen Situation.

Denn gestern meldete sich schon Eric Sindermann (34) diesbezüglich zu Wort und meinte, es sei tabu, die Ex eines Freundes zu daten. Damit meinte er Patrick und Daniel. "Ja, ich habe alles gelesen und gesehen", gibt Anastasiya zu – jedoch betont sie auch, dass es immer zwei Seiten einer Geschichte gebe. Nun wolle sie sich nicht mehr dazu äußern.

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova mit ihrem neuen Freund Daniel

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, Reality-TV-Star

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Anastasiya Avilova bei der Dr.Sindsen-Fashionshow

