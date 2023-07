Anastasiya Avilova: Patrick Romer lästerte über Gloria!

Das Karussell um Patrick Romer (27) dreht sich weiter! Vor wenigen Tagen kamen Gerüchte auf, dass Gloria Glumac und der Hobby-Bauer sich daten. Sie sollen sich beim großen Promi-Büßen kennengelernt haben. Anschließend meldete sich Celina Solfa zu Wort, die den ehemaligen Sommerhaus-Kandidaten auch getroffen hatte und sich sicher ist, dass Patrick und Gloria nicht zusammen sind. Im ganzen Drama meldet sich jetzt auch noch Anastasiya Avilova (34), die vor wenigen Monaten mit dem Bauer sucht Frau-Star im Urlaub gewesen sein soll: Sie behauptet, dass Patrick über Gloria gelästert habe!

"Noch am Samstag hat er behauptet, er sei in Gloria auf gar keinen Fall verliebt. Sie verstehen sich zwar gut, aber sie hätte sich da was eingebildet und es nervt ihn alles ziemlich", sagt Anastasiya im Promiflash-Interview. Patrick habe der Ex von Ennesto Monté (48) erzählt, er sei ein freier Mann und würde die gemeinsame Zeit mit ihr sehr vermissen. Er habe auch "keinen Bock" zu Gloria zu fahren, obwohl sie ihn eingeladen habe. Auch dass die einstige Prominent getrennt-Teilnehmerin zu viel in die Beziehung mit dem Baden-Württemberger interpretieren würde, kritisiert Anastasiya: "Mit ihr hätte er seinen Angaben nach nicht mal einen Kuss gehabt und sie denkt bereits, sie wären ein Paar."

Erst im Mai sollen Anastasiya und Patrick zusammen unterwegs gewesen sein. Beide teilten wunderschöne Aufnahmen in den Bergen, doch markierten einander nicht. Die mutmaßliche Liaison wurde aber von Eric Sindermann (34) bestätigt.

Anzeige

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Model

Anzeige

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de