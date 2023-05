Bandelt Patrick Romer etwa nun mit Anastasiya Avilova an?

Was geht bei den beiden? Patrick Romer (27) steht vor allem nach seinem Sommerhaus-Auftritt in der Kritik. In der Show hatte er seine damalige Partnerin Antonia Hemmer (23) immer wieder runtergemacht und mit fiesen Sprüchen beleidigt. Kurz nach der Ausstrahlung trennten sie sich. Seitdem gilt er als single. Doch jetzt könnte er mit dieser Dame anbandeln. Patrick scheint mit Anastasiya Avilova (34) in der Schweiz zu sein – und sich damit auch gleichzeitig wieder Feinde zu machen...

Die Instagram-Storys der beiden sind ziemlich verdächtig. Sowohl Patrick als auch Anastasiya zeigen wunderschöne Aufnahmen in den Bergen. Die Ex von Ennesto Montè (48) macht kein Geheimnis daraus, in der Schweiz zu sein. Der Bauer sucht Frau-Star markiert zwar keinen Ort, doch die Videos sehen sich ziemlich ähnlich. Wer die mutmaßliche Liaison bestätigt, ist Eric Sindermann (34).

Auf seinem Social-Media-Profil spricht der selbsternannte Modekönig Deutschlands davon, sehr enttäuscht von einer bestimmten Person zu sein. "Sind Ex-Freundinnen nicht tabu für Freunde?", fragt sich Eric. Zuvor teilte er ein Bild von Anastasiyas Ex-Freund Daniel Roth, Patrick und sich. "Man kann auch vorab sagen, da entwickelt sich was. Aber das jetzt so auf Instagram mitzubekommen, das finde ich eklig", fügt er hinzu.

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

