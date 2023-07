Anastasiya Avilova sicher: Patrick Romer fährt mehrgleisig!

Anastasiya Avilova (34) lässt eine Bombe platzen! Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin mischt sich aktuell in das Drama um Patrick Romer (27) und dessen Frauengeschichten ein. Der Grund liegt auf der Hand: Sie soll vor wenigen Monaten auch etwas mit dem Bauer gehabt haben und belogen worden sein. Gegenüber Promiflash packt der Reality-TV-Star jetzt aus: Anastasiya ist sich sicher, dass Patrick mehrgleisig fährt.

"Er ist sehr charismatisch und wickelt eine Frau sehr leicht um den Finger", berichtet die einstige Temptation Island-Bekanntheit im Interview mit Promiflash. Dabei soll Patrick eine ganz bestimmte Taktik haben: "Er ruft ständig an, Tag und Nacht, sagt viele Komplimente, FaceTime, Sexting, am Telefon einschlafen." Anastasiya sei drei Monate lang die Auserwählte des Bauers gewesen. Doch die Ex von Ennesto Monté (48) weiß: "War auch nicht die Einzige, habe zu spät davon erfahren. Parallel zu mir führte er mindestens zwei weiteren Affären." An die Frauen, die dem ehemaligen Sommerhaus-Kandidaten auch verfallen sind, richtet sie Folgendes: "Sagt Patrick, du wärst seine Traumfrau – willkommen im Club! Wir sind sehr viele."

Erst kürzlich machte Celina Solfa auf sich aufmerksam, die den Bauern auf ernste Weise gedatet haben will. Patrick wiederum meint, Celina habe sich in ihn "blitzverliebt". Zwischenzeitlich hat er sich mit Gloria Glumac getroffen, mit der er eine Kennenlernphase bestätigte.

Anastasiya Avilova, Model

Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Celina Solfa im Juli 2023

