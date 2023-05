Geht da was? Anastasiya Avilova schwärmt von Patrick Romer

Anastasiya Avilova (34) und Patrick Romers (27) Beziehung zueinander gibt Rätsel auf! Eigentlich war das Model mit seinem Freund Daniel Roth glücklich – doch weil die beiden unterschiedliche Meinungen zum Thema Ehe hatten, gehen sie seit vergangenen Sommer getrennte Wege. Zuletzt wurden dann Gerüchte laut, dass Anastasiya ausgerechnet mit Patrick, einem guten Freund ihres Ex-Partners, anbandelt. Im Netz schwärmt sie nun von dem Bauer sucht Frau-Kandidaten!

In einem Q&A auf Instagram wurde die Netz-Bekanntheit gefragt, was ihr denn an Patrick besonders gefallen würde. Darauf hat Anastasiya eine eindeutige Antwort: "Intelligenz und Reife". Einen Seitenhieb kann sich die Ex von Ennesto Monté (48) dann auch nicht verkneifen. "Das ist, was 99 Prozent der Branche nicht besitzen", lobt sie den ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer.

Die Spekulation über eine Liaison zwischen Patrick und Anastasiya waren ins Rollen gekommen, nachdem die beiden sich zusammen in der Schweiz aufgehalten hatten. Eric Sindermann (34), der ebenfalls mit Daniel und Patrick befreundet ist, hatte sich daraufhin über den Loyalitätsbruch echauffiert. Anastasiya selbst sprach zuletzt von einem schlechten Gewissen und davon, "Mist gebaut" zu haben.

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova und ihr Ex-Freund Daniel, Juli 2021

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Model

Das Sommerhaus der Stars, RTL Eric Sindermann und Patrick Romer bei "Das Sommerhaus der Stars"

