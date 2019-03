Kerstin Ott (37) nimmt kein Blatt vor den Mund! So stand die Musikerin bereits im Vorfeld ihrer Let's Dance-Teilnahme für den Wunsch ein, zum ersten Mal in der Geschichte der Tanzshow in einer gleichgeschlechtlichen Paarung tanzen zu dürfen. In der zweiten Ausgabe der Tanzshow zeigte sich die "Die immer lacht"-Interpretin einmal mehr von ihrer erfrischend ehrlichen Seite. Denn: Vor laufenden Kameras berichtete Kerstin vom Weg ihrer sexuellen Selbstfindung – und dieser begann offenbar ziemlich früh!

Im Interview mit RTL plauderte die 37-Jährige von jenem Moment, in welchem sie sich ihrer sexuellen Orientierung erstmals bewusst wurde. Dabei verriet sie: "Ich war zuerst in meine Klassenlehrerin verliebt. Habe ihr mit sechs Jahren eins auf den Hintern gegeben!" Die Lehrerin sei von dieser Aktion allerdings nicht sonderlich begeistert gewesen. "Ich fand Frauen schon immer attraktiver als Männer", deutete sie ihre frühen Erfahrungen schließlich rückblickend.

Im August 2017 heiratete Kerstin ihre langjährige Partnerin Karolina Köppen. Die beiden Frauen sind Eltern zweier Kinder, die Karolina aus einer früheren Beziehung in die Partnerschaft eingebracht hatte.

Getty Images Regina Luca und Kerstin Ott im März 2019 in Köln

Getty Images Kerstin Ott im März 2019 in Köln

Getty Images Kerstin Ott und Regina Luca im März 2019 in Köln

