Was für ein süßes Insta-Pic! Der vierjährige Isaiah wollte Sherlock Holmes spielen, seine Eltern ein bisschen ausspionieren und versteckte sich dazu unter dem Tisch. Problem nur: Der kleine Möchtegern-Detektiv im niedlichen grünen Dinosaurier-Onesie schlief einfach unter dem Tisch im Wohnzimmer seiner Eltern ein. So wird es natürlich nichts mit dem Meister-Spion. Doch nun die Preisfrage: Das Kind welcher Stars schlummert hier überhaupt so friedlich?

Die Eltern des Top-Spions in spe sind die Country-Sängerin Carrie Underwood (36) und ihr Ehemann Mike Fisher (38), ein ehemaliger Eishockey-Profi. Und die beiden kriegten sich beim Anblick ihres Sprösslings kaum ein – das putzige Bild veröffentlichte Mike in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Wenn du aus deinem Bett schleichst, um zu spionieren und einschläfst" – daneben postete er ein lachendes Emoji.

Der Eishockey-Spieler und die Sängerin hatten sich 2008 auf einem ihrer Konzerte kennengelernt und 2010 geheiratet. Neben Isaiah hat das Paar noch einen weiteren gemeinsamen Sohn. Erst im Januar wurde der kleine Jacob Bryan geboren.

Instagram / mfisher1212 Mike Fisher und Carrie Underwood

Instagram / mfisher1212 Mike Fisher und sein Sohn Isaiah

Getty Images Mike Fisher und Carrie Underwood mit ihrem Sohn Isaiah Michael Fisher (Mitte)

