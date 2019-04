Stellt sich der Mörder von Nipsey Hussle (✝33) etwa selbst? Der Rapper wurde am vergangenen Sonntag in Los Angeles vor seinem eigenen Geschäft erschossen. Laut Polizeiangaben soll die Tat angeblich mit der Rivalität des Musikers zu einer verfeindeten Gang in Verbindung stehen. Noch ist der unbekannte Täter auf der Flucht. Doch jetzt könnte er sich selbst im Netz gezeigt haben.

Der Entertainer Cinco machte laut eigener Aussage ein Instagram-Livestream über das Ableben des Rappers, als sich ein anderer User dazuschaltete und sich als den Täter ausgab. "Ich habe ihn vor seiner Tochter erschossen", sagt der junge Afroamerikaner in dem Netz-Video. Anschließend schwenkt er die Kamera in Richtung Autobahn: "Ich flüchte gerade vom Tatort." Von den Einwänden des Künstlers lässt er sich jedoch nicht beirren und auch die Konsequenzen seines öffentlichen Statements sind ihm bewusst. "Das ist egal. Es gab sowieso so viele Zeugen. Die Cops werden mich sowieso kriegen", fügt er hinzu. Ob es sich dabei wirklich um den Mörder oder nur einen Internettroll handelt, bleibt abzuwarten.

Der Tod von Nipsey rief in der Hip Hop-Szene große Bestürzung aus. So kondolierten dem "Victory Lap"-Interpreten unter anderem Größen wie Drake (32) oder Rihanna (31). Auch Snoop Dogg (47) postete auf Instagram eine ganze Reihe von Videos und Bildern und schrieb dazu: "Der Himmel brauchte dich mehr, als wir es taten. Wir danken dir für all die guten Zeiten."

Getty Images Nipsey Hussle, Rapper

Getty Images Nipsey Hussle bei einer Pre-Grammy-Party

Instagram / snoopdogg Nipsey Hussle und Snoop Dogg



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de