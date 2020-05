Ihre Kinder helfen Lauren London durch eine schwierige Zeit. Im März 2019 machte die Nachricht über den Tod von ihrem Freund Nipsey Hussle (✝33) die Runde und schockierte die gesamte Musikwelt. Auf den Rapper war auf offener Straße mehrmals geschossen worden, bis er tot vor seinem Laden Marathon Clothing in Los Angeles aufgefunden worden war. Dieses traurige Schicksal macht Lauren nach wie vor zu schaffen – und ohne ihre beiden Söhne Cameron und Kross hätte sie diesen Abschnitt ihres Lebens nicht überstanden.

Pünktlich zum Muttertag richtete die Schauspielerin besonders emotionale Worte via Instagram an ihren Nachwuchs. "Es ist eine absolute Ehre, ihre Mutter zu sein. Diese Liebe hat mich gerettet", kommentierte sie eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ihrer Kids. Auf dem Foto nimmt Cameron seinen jüngeren Bruder in den Arm und hebt ihn hoch. Noch dazu wünscht sie allen Mamas einen glücklichen Tag.

Gerade erst jährte sich der Todestag des Musikers zum ersten Mal. Zu diesem Anlass veröffentlichte die 35-Jährige ein rührendes Statement zu ihrem verstorbenen Partner. "Der Schmerz ist heute genauso stark wie vor einem Jahr. Gott weiß, was ich dafür geben würde, um dich wiederzusehen", schrieb sie zu einem gemeinsamen Bild der beiden.

Instagram / laurenlondon Die Söhne von Lauren London Cameron und Kross

Instagram / laurenlondon Lauren London und Nipsey Hussle

Getty Images Nipsey Hussle und Lauren London bei einer Pre-Grammy Party



