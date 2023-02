60 Jahre Haft: Mörder von US-Rapper Nipsey Hussle verurteilt

Das Urteil ist gefallen. Nipsey Hussle (✝33) verlor am 31. März 2019 sein Leben. Er wurde auf einem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in South Los Angeles mindestens zehnmal angeschossen. Dabei wurden auch zwei weitere Männer verletzt. Für den Musiker kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb am Nachmittag im Krankenhaus. Vier Jahre nach seinem Tod ging der Prozess um den Mord an Nipsey jetzt zu Ende!

Los Angeles Times berichtet, dass Eric Holder Jr., der wegen Mordes an Nipsey angeklagt worden war, vor Gericht für schuldig befunden wurde. Er wurde zu mindestens 60 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Richter verurteilte den 32-Jährigen zum einen zu mindestens 25 Jahren Haft wegen Mordes und zum anderen zu mindestens 25 Jahren Haft aufgrund einer Strafverschärfung. Der Grund: Eric benutzte bei der Tat von einer Schusswaffe und verletzte darüber hinaus noch zwei Unbeteiligte.

Der Tod des nur 33 Jahre alt gewordenen US-Amerikaners erschütterte die Musikwelt. Der von Jay-Z (53) entdeckte Rapper arbeitete in seiner Karriere mit Größen wie Snoop Dogg (51) und Drake (36) zusammen. Posthum wurde er nicht nur mit zwei Grammys, sondern auch mit einem Walk-of-Fame-Stern geehrt.

Nipsey Hussle im September 2018

Jay-Z und Nipsey Hussle

Nipsey Hussles Walk-of-Fame-Stern

