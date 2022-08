Drei Jahre tot: Nipsey Hussle mit Walk-of-Fame-Stern geehrt

Nipsey Hussle (✝33) wird posthum geehrt! Im März 2019 gingen schreckliche Schlagzeilen um die Welt: Der Rapper ist auf einem Parkplatz erschossen worden. Sein Mörder ist schnell gefasst worden. Im Juli dieses Jahres fand dann endlich der Prozess statt – der Täter wurde schuldig gesprochen. Das Strafmaß muss jedoch noch festgelegt werden. Inzwischen ist der Tod des Musikers über drei Jahre her. Am Montag hätte Nipsey Hussle Geburtstag gehabt. Passend dazu erhielt er eine große Auszeichnung: einen Stern auf dem Walk of Fame!

Das berichtet unter anderem TMZ: Ein Stern mit seinem Namen ziert nun den berühmten Hollywood Boulevard in Los Angeles – direkt vor dem legendären Plattenladen Amoeba Music. Bei der feierlichen Enthüllung wurde Nipsey Hussle von seinen Liebsten vertreten: Seine Partnerin Lauren London, seine Kinder Kross und Emani sowie seine Schwester, sein Vater und seine Großmutter ehrten den Künstler vor Ort. Der Stadtrat von Los Angeles verkündete außerdem, dass der 15. August von nun an ein Gedenktag für den "Victory Lap"-Interpreten sein werde.

Nipsey Hussles Großmutter hielt bei der Zeremonie sogar eine kleine Rede – die Worte stammten aber offenbar von seiner Partnerin Lauren. "Er war die Liebes meines Lebens. Er war immer so respektvoll. Ich vermisse ihn sehr, aber wenn ich mir Bilder von ihm anschaue, denke ich an die wundervolle Zeit, die wir miteinander hatten", lauteten die emotionalen Zeilen. "Ich werde ihn immer in meinem Herzen tragen."

Getty Images Nipsey Hussles Walk-of-Fame-Stern

Getty Images Nipsey Hussles Familie

Getty Images Nipsey Hussles Großmutter

