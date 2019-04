Sie will ihren Job nicht an den Nagel hängen! Nach einem harten Kampf gegen den Krebs sah es 2017 so aus, als hätte Beth Chapman (51) ihn für immer besiegt. Doch im November vergangenen Jahres offenbarte die Ehefrau von Kopfgeldjäger Duane Chapman (66), erneut an Kehlkopfkrebs erkrankt zu sein. Trotz der niederschmetternden Diagnose und der kräftezehrenden Behandlung steht für Beth eines fest: Sie will auch weiterhin Verbrecher jagen.

In einem emotionalen Interview mit Daily Mail erklärte Duane, dass seine Frau trotz einer Überlebenschance von 50 Prozent nicht daran denke, in ihrem Beruf kürzerzutreten. "Sie hat mir gesagt, dass sie, wenn dies die letzten Tage auf Erden sind, jeden Moment mit mir auf Jagd verbringen, das Leben in vollen Zügen genießen und die Zeit, die uns noch bleibt, mit mir genießen möchte", sagte der "Dog – Der Kopfgeldjäger"-Star. Für den 66-Jährigen selbst sei es der beste Teil seines Jobs, dass sie bei jeder Reise an seiner Seite sei: "Ich kann mir einen Tag ohne sie nicht vorstellen."

Beth sei entschlossen, sich durch den Krebs nicht einschränken zu lassen. "Tatsächlich bin ich erstaunt über ihre Stärke und positive Einstellung", so Duane weiter. Der Kopfgeldjäger habe viel geweint, da seine Frau einfach alles für ihn sei – er werde sie deshalb nicht sterben lassen: "Sie ist mein Fels und mein Leibwächter."

Instagram / mrsdog4real Beth Chapman im März 2019

Instagram / mrsdog4real Beth und Duane Chapman

Instagram / mrsdog4real Duane Chapman und seine Frau Beth in einem Krankenhaus in Beverly Hills

