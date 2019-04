Wirklich jeden Tag kann es so weit sein: Dann wird Herzogin Meghan (37) ihr erstes Kind zur Welt bringen. Während die Royal-Fans den Moment, wenn der Palast die Geburt des königlichen Nachwuchses verkünden wird, kaum noch erwarten können, freut sich auch die Familie im Kensington Palace auf den Neuzugang. Doch nun wurde bekannt, dass Prinz (34) William die Geburt des Babys seines Bruders Harry verpassen könnte!

Während Prinz Harry sich für die Zeit nach der Geburt von Baby Sussex zwei Wochen Elternzeit genommen hat, um für Meghan und das Kind da zu sein, muss sein älterer Bruder seinen königlichen Pflichten nachgehen und wird die Geburt vermutlich verpassen! Nach dem Anschlag mit 50 Toten im neuseeländischen Christchurch will William den Angehörigen vor Ort sein Beileid aussprechen. "Der Herzog wird die von dem Anschlag Betroffenen treffen und die außerordentliche Barmherzigkeit und den Zusammenhalt würdigen, die die Menschen in Neuseeland in den letzten Wochen gezeigt haben", verkündete der Kensington Palace in einem offiziellen Statement. Den Neuseeländern bedeutet dieser Besuch sehr viel – und danach wird mit Sicherheit genug Zeit sein, Harrys und Meghans Nachwuchs zu begrüßen.

Doch nicht nur die Geburt von Baby Sussex fällt in den Zeitraum: Am 23. April feiert Williams Jüngster seinen ersten Geburtstag. Sollte der Neuseelandbesuch auf den nationalen Gedenktag ANZAC Day am 25. April ausgedehnt werden, wird Louis ohne seinen Papa feiern müssen!

