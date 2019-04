Die "After"-Stars beweisen Stil-Gespür! Im Moment befinden sich Josephine Langford (21) und Hero Fiennes-Tiffin (21) mit ihrem neuen Film "After Passion" auf Premieren-Tour durch Europa. Es handelt sich um die Verfilmung des ersten Teils der bekannten Roman-Reihe von Anna Todd (30). Wie in der gefeierten Buchvorlage, werden auch in dem Kinostreifen zwischen den Protagonisten Tessa und Hardin heftig die Funken sprühen. Die Hauptdarsteller Josephine und Hero bieten auf dem roten Teppich mit ihrem sexy Auftritt einen Vorgeschmack!

Bei der Premiere in Paris verzaubern die beiden die anwesenden Fotografen und Fans auf ganzer Linie. Die Tessa-Darstellerin trägt ein transparentes Retro-Blumenkleid, das ihre Beine perfekt in Szene setzt. Ihr Kollege braucht sich aber nicht hinter ihr zu verstecken – in seinem eleganten schwarzen Anzug mit passendem schwarzen Hemd und zurückgegeltem Haar macht auch er eine gute Figur. Die Schauspieler wirken auf dem Red Carpet sehr vertraut und Gerüchten zufolge soll es auch abseits der Leinwand mächtig knistern.

Der Trailer der Bestseller-Verfilmung verspricht: Vor allem eine Szene am See ist extrem heiß geworden. Allerdings sei der Dreh alles andere als prickelnd gewesen. Autorin Anna verriet im Promiflash-Interview: "Es hat nicht aufgehört zu regnen und es hat gedonnert, es gab Blitze und wir mussten den Ort für eine Stunde verlassen, weil man bei Blitzen nicht drehen kann."

KCS Presse / MEGA Josephine Langford bei der "After"-Premiere in Paris im April 2019

Anzeige

Getty Images Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin in Madrid

Anzeige

Getty Images Josephine Langford im März 2019 in Mailand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de