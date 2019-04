Lori Loughlin (54) steht ein harter Gerichtsprozess bevor! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Schauspielerin eine Elite-Universität bestochen hatte, um ihren beiden Töchtern Plätze zu sichern. Dafür muss sich die Beauty ab Mittwoch in Boston vor Gericht verantworten. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mossimo Giannulli befindet sie sich bereits in der Hauptstadt des Bundesstaates Massachusetts. Dort wurde die 54-Jährige von ihren Bewunderern vor dem Hotel empfangen!

Auch in schweren Zeiten steht ihre Fan-Gemeinde hinter Lori. Das weiß die einstige Fuller House-Darstellerin zu schätzen und nahm sich in Boston deshalb reichlich Zeit für ihre Unterstützer. Ein Autogrammjäger berichtete gegenüber People, dass die Hollywood-Beauty auf die Wartenden zugekommen sei und gemeint habe: "Danke, dass ihr so gute Fans seid! Vielen Dank, dass ihr auf mich gewartet habt."

Den Support kann Lori gut gebrauchen. Im Zuge des Bestechungs-Skandals verlor sie ihren Job bei "Fuller House" und ihre Tochter Olivia Jade (19) soll derzeit auch kein Wort mehr mit ihr und Mossimo wechseln. Das Elternpaar hatte umgerechnet 442.000 Euro geblecht, um Olivia und ihre Schwester Isabella an der University of Southern California unterzubringen.

Splash News Lori Loughlin im Februar 2018

Anzeige

Splash News Lori Loughlin im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Mossimo Giannulli und Lori Loughlin 2002 in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de