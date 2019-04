Die Netflix-Produktion Queer Eye sorgt für Begeisterungsstürme! Es handelt sich um ein Remake einer britischen Show aus den 90er Jahren – erst einmal nichts Ungewöhnliches. Umso überraschender erscheint der phänomenale Erfolg, den der Streaming-Dienst mit der Sendung einfährt. Nach dem Start im Februar 2018 strahlt Netflix bereits die dritte Staffel von "Queer Eye" aus. Weshalb genau reißt das Format die Zuschauer so vom Hocker?

Es geht um fünf homosexuelle Männer – Karamo Brown, Bobby Berk, Tan France, Antoni Porowski und Jonathan Van Ness. Sie treffen auf heterosexuelle Kandidaten und stylen diese komplett um. Dabei verfügt jeder der "fantastischen Fünf" über Expertenwissen in einem bestimmten Bereich – von Kochen über Design bis hin zu Mode. Während schwule Männer in der US-amerikanischen Gesellschaft noch immer mit diversen Herausforderungen zu kämpfen haben, zeigt die Show, dass es auch anders laufen kann: Im Laufe der Verwandlungswoche bei "Queer Eye" freunden sich die Homos und die Heteros sogar miteinander an.

In den USA haben sich die fünf queeren Jungs längst zu Superstars gemausert und tingeln regelmäßig durch Talkshows. Trotz ihres Erfolges scheinen sie dabei eine Sache nicht zu vergessen: die Verkündung der Botschaft, dass Anderssein okay ist.

Getty Images Karamo Brown im Oktober 2018 in Beverly Hills

Getty Images Bobby Berk im März 2019 in Beverly Hills

Getty Images Tan France im März 2019 in Beverly Hills

