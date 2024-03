War Jonathan Van Ness ein "Monster" am Set von "Queer Eye"?

Queer Eye ist vor allem für seine einfühlsame Fab Five bekannt. In der Netflix-Show unterstützen Jonathan Van Ness (36), Tan France (40), Antoni Porowski, Karamo Brown und Bobby Berk die Kandidaten dabei, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Nun soll ausgerechnet an diesem Set ein toxisches Klima herrschen. Schuld daran soll laut Rolling Stone vor allem Jonathan sein. Eine Quelle verrät: "Mindestens einmal am Tag wird jemand angeschrien. Es kann eine Kleinigkeit gewesen sein, aber irgendwer wird immer zum Sündenbock des Tages gemacht." Der TV-Star habe Aggressionsprobleme und wird von Insidern als "Monster" bezeichnet.

Der non-binäre Promi ist bei den Zuschauern besonders beliebt für seine positive Art und hat auch die meisten Fans auf Social Media. Daher ist es besonders überraschend, dass Jonathan die Crew der Show schlecht behandelt haben soll. Eine Quelle vermutet, dass die unterschiedlichen Beliebtheitsgrade für Konflikte zwischen den Hosts gesorgt haben. "Es gab Momente, in denen wir nicht einmal Szenen mit bestimmten Mitgliedern der Fab Five zusammen drehen konnten", verrät ein Mitarbeiter. Bis jetzt haben sich weder die Stars der Makeover-Show noch Netflix selbst zu den Vorwürfen geäußert.

Die Enthüllungen sind ein zweiter Schreck für "Queer Eye"-Fans. Ende 2023 wurde bereits bekannt gegeben, dass Innenarchitekt Bobby die Show verlassen wird. Auch damals gab es schon Gerüchte, dass das Arbeitsklima beim Dreh alles andere als angenehm gewesen sei. Gegenüber Vanity Fair verriet der 42-Jährige: "Tan und ich hatten einen Moment. [...] Es war etwas Persönliches, das sich schon lange angebahnt hatte." Danach entfolgte er dem Modedesigner auf Social Media. Dennoch beteuerte er, den Briten als einen Bruder anzusehen und hoffte, die Freundschaft noch retten zu können.

Ryan Collerd/Netflix Der "Queer Eye"-Cast

Getty Images Bobby Berk, "Queer Eye"-Star

