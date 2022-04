Aljosha Muttardi bekam jetzt Gegenwind für seine Teilnahme an Queer Eye: Germany. Der Arzt gehört zum Cast des ersten internationalen Ablegers der US-Makeover-Show "Queer Eye". Die fünf Experten der deutschen Staffel entwickelten sich prompt zu absoluten Sympathieträgern. Fans wünschen sich bereits, dass die Sendung in Deutschland fortgesetzt wird. Vor "Queer Eye" führte Aljosha gemeinsam mit Gordon den beliebten YouTube-Kanal "Vegan ist ungesund". Doch nicht alle Fans des veganen Videoblogs fanden es cool, dass Aljosha jetzt bei "Queer Eye" dabei ist, berichtete er jetzt im Promiflash-Interview...

"Die Reaktionen waren und sind sehr gemischt", erzählte Aljosha gegenüber Promiflash. "Natürlich ist es mir auch passiert, dass Leute mir sagen, wie kannst du dem Veganismus den Rücken kehren – dabei verkennen sie, dass ich fünf Jahre meines Lebens nur dem gewidmet habe und auch weiterhin dafür kämpfe", stellte der Ernährungsberater klar.

Doch damit nicht genug: Der LGBTQIA+-Aktivist hat wohl auch homophobe Kommentare aus "Vegan ist ungesund"-Reihen bekommen. Der Grund: Viele Fans sahen Aljosha bei "Queer Eye" das erste Mal geschminkt. Er habe sich erstmals in seinem Leben unter den anderen Fabs so sicher gefühlt, dass er sich ausprobieren wollte, meinte er. Dennoch versuche Aljosha auch mit Hatern den Dialog zu suchen, die aber allerdings nur einen geringen Anteil seiner Zuschauer ausmachten. "Trotzdem empfinde ich es so, dass ein Großteil der Menschen hinter mir stehen", meinte er gegenüber Promiflash.

Anzeige

Netflix "Queer Eye"-Fabs: Jan-Henrik Scheper-Stuke, Aljosha Muttardi und David Jakobs

Anzeige

Getty Images Die Fabs von "Queer Eye Germany" bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin

Anzeige

Instagram / veganistungesund Gordon und Aljosha von "Vegan ist ungesund"

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Aljosha aus "Vegan ist ungesund"-Reihen so böse Kommentare bekommt? Nee, das wäre mir niemals eingefallen. Mich überrascht es nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de