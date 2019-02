Sie mischen als "Fab Five" Amerikas Spießbürger auf: Tan France, Karamo Brown, Jonathan Van Ness, Antoni Porowski und Bobby Berk von "Queer Eye"! Das Reality-TV-Format des Streamingdienstes Netflix wurde 2018 mit drei Emmys ausgezeichnet und gehörte damit zu den großen Gewinnern der Awards. Fans warten schon lange auf eine Fortsetzung der Show und jetzt steht fest: Staffel drei ist bereits abgedreht und startet in wenigen Wochen!

Bereits am 15. März sollen die neuen Folgen online sein und auch für das Intro zur Show haben sich die Macher prominente Unterstützung gesucht, wie auf dem Instagram-Account von "Queer Eye" zu sehen UND zu hören ist! Sängerin Carly Rae Jepsen (33) steuerte ihren Song "Now That I Found You" für die neuen Folgen bei. Und auch diesmal werden die fünf Männer wieder das Leben ihrer Kandidaten komplett umkrempeln – wobei nicht immer klar ist, wer sich mehr über das Makeover freut: die Kandidaten oder die "Fab Five" selbst.

Laut Bild sind die fünf Umstyling-Experten dieses Mal in Kansas City (Missouri) unterwegs. "Wir haben dieses Jahr unsere erste lesbische Frau in der Show – und sie ist beeindruckend! Was wir mit ihr machen, wird euch sicher gefallen", wird Stylist Tan zitiert. Auf dem Instagram-Account der Jungs ist bereits der Trailer zur dritten Staffel zu sehen und auch ein Bild der Fünf in Tokio – offenbar soll es auch ein Vier-Episoden-Special aus Japan geben.

Don Arnold/Getty Images for Netflix Australia "Queer Eye"-Cast in Sydney

Getty Images / Cindy Ord Carly Rae Jepsen performt bei NBC's "Today"-Show

Frazer Harrison / Getty Images Tan France auf einer Premierenfeier in Los Angeles

