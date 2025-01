Tan France schnitt sich seine Haare wegen Hasskommentaren

Tan France (41) startete das Jahr mit einer kleinen Überraschung: Der Queer Eye-Star verabschiedete sich während der Feiertage von seiner ikonischen Haartolle und präsentierte seinen Fans an Neujahr eine kürzere Frisur. Im Gespräch mit Page Six erklärt er, dass diese Entscheidung einen ganz bestimmten Hintergrund gehabt habe. "Ich würde gerne sagen, dass es daran liegt, dass ich einfach Lust auf eine Veränderung hatte. Aber der eigentliche Auslöser war, dass ich etwas getan habe, was ich eigentlich versuche, nicht zu tun – ich habe mir die Kommentare über mich nach der neuen Staffel ['Queer Eye'] durchgelesen", gesteht der Designer und fügt hinzu: "Ich fühle mich wirklich besser mit dieser Frisur. Es ist erstaunlich, was [die Kommentare] bei mir bewirkt haben."

Er habe eigentlich nur wissen wollen, ob den Zuschauern die neue Staffel gefällt – und überhaupt nicht damit gerechnet, eine Menge negatives Feedback zum Haarschnitt zu bekommen. "Ich habe gesehen, dass so viele Leute meine Haare hassen. Und ich dachte: 'Oh, ich wusste gar nicht, dass sie [sie] so sehr hassen. Also probiere ich vielleicht etwas [Neues] aus, solange ich noch relativ jung bin'", erzählt Tan. Dem 41-Jährigen sei insbesondere aufgefallen, dass viele Fans der Meinung gewesen seien, er wirke durch seine Frisur "verklemmt". "Ich habe seit 15 Jahren die gleiche Frisur. [...] Ich konnte meine Haare in höchstens zwei bis drei Minuten frisieren. Aber anscheinend dachten die Leute, ich würde eine Stunde für meine Haare brauchen", betont der Brite.

Dabei ist Tan normalerweise derjenige, der anderen mit Tipps und Tricks rund um ihr Äußeres zur Seite steht. Er beschäftigt sich allerdings mehr mit Mode als mit Haaren: Die TV-Persönlichkeit wurde als eine der Fab Five in der erfolgreichen Netflix-Serie "Queer Eye" bekannt, in der es darum geht, Menschen ein allumfassendes Make-over zu verpassen. Dabei wird der Unternehmer von seinen Kollegen Jonathan Van Ness (37), Antoni Porowski, Karamo Brown und Jeremiah Brent (40) unterstützt.

Getty Images Tan France im September 2024

Getty Images Antoni Porowski, Jeremiah Brent, Tan France, Karamo Brown und Jonathan Van Ness von "Queer Eye"

