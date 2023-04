"Bridgerton"-Ableger: Diese Serien bringt Netflix im Mai!

Die Fans warten gespannt auf den Bridgerton-Ableger! Nachdem die ersten Staffeln der Buchverfilmung auf Netflix so ein Riesenerfolg gewesen sind, wurde zusätzlich ein Prequel gestartet: "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" erzählt die Story der exzentrischen Regentin mit Newcomerin India Amarteifio in der Hauptrolle. Seit Monaten freuen die Zuschauer sich schon auf den Release. Jetzt ist es endlich so weit: Der "Bridgerton"-Ableger erscheint neben vielen weiteren Serien im Mai auf Netflix!

Unter anderem auf Instagram gab der Streaming-Riese jetzt die Neuerscheinungen für den kommenden Monat bekannt: So kommt "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" schon am 4. Mai raus! Auch auf dieses Spin-off haben die Netflix-User schon sehnsüchtig gewartet: Der To All the Boys I’ve Loved Before-Ableger "XO, Kitty" kommt am 18. Mai. Ansonsten kann man sich am 12. Mai auf die siebte Staffel der Umstyling-Show Queer Eye freuen. Ab dem 16. Mai können Selling Sunset-Fans sich außerdem endlich die sechste Staffel ansehen.

Und wie sieht es an der Filmfront aus? Auch hier hat Netflix kommenden Mai was zu bieten: Die beliebte deutsche Komödie "Die Känguru-Chroniken" nach dem Original von Marc-Uwe Kling erscheint am 10. Mai. Ansonsten kommen jede Menge Horrorstreifen für Zuschauer, die sich gerne gruseln: "The Unholy" mit Jeffrey Dean Morgan (57) gibt es ab dem 14. Mai, "A Quiet Place" mit Emily Blunt (40) ab dem 15. Mai und "Escape Room 2: No Way Out" ab dem 21. Mai.

LIAM DANIEL/NETFLIX India Amarteifio in "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte"

PARK YOUNG-SOL/NETFLIX Anna Cathcart in "XO, Kitty"

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

