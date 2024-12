So gut finden Fans den neuen "Queer Eye"-Star Jeremiah Brent

Jeremiah Brent ersetzt in der aktuellen Staffel von Queer Eye den altbekannten Designexperten Bobby Berk. Vor der Ausstrahlung waren viele Fans skeptisch, ob er die Rolle zufriedenstellend erfüllen könnte. Nun ist Ausgabe neun der Makeover-Show schon seit ein paar Tagen auf Netflix verfügbar und das Urteil ist eindeutig. "Die beste Staffel bisher! Jeremiah ist eine wunderbare Ergänzung und ich weine in jeder Folge mit ihm", schwärmt eine Userin auf dem Instagram-Profil der Sendung. In einem anderen Kommentar heißt es: "Ich war anfangs skeptisch gegenüber Jeremiah, aber schon in Episode zwei hat er mich komplett überzeugt!" Neben den ganzen positiven Stimmen findet sich aber auch ein Zuschauer, der anmerkt: "Ich vermisse Bobby."

Im vergangenen November erklärte Bobby im Netz, dass er "Queer Eye" verlassen werde, woraufhin er rührende Kommentare von seinen Kollegen Jonathan Van Ness (37), Karamo Brown und Antoni Porowski erhielt. Stylist Tan France (41) schwieg zu dem Exit des Innenarchitekten. Im Gespräch mit Vanity Fair offenbarte Bobby kurz darauf, dass er davon ausgegangen sei, dass die Show keine nächste Staffel bekommen würde. Außerdem gestand er, dass er sich mit dem Modeexperten gestritten hatte: "Tan und ich hatten einen Moment. [...] Es war etwas Persönliches, das sich schon lange angebahnt hatte."

Nach dem Drama um Bobby kam es zu einem weiteren "Queer Eye"-Skandal. Jonathan, zuständig für Haarstyling und Make-up, wurde in einem Bericht von Rolling Stone vorgeworfen, Wutausbrüche zu haben. "Mindestens einmal am Tag wird jemand angeschrien. Es kann eine Kleinigkeit gewesen sein, aber irgendwer wird immer zum Sündenbock des Tages gemacht", schilderte ein Insider.

"Queer Eye"-Star

"Queer Eye"-Stars Jonathan Van Ness, Antoni Porowski, Tan France, Jeremiah Brent und Karamo Brown

