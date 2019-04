Er will sich unters Messer legen! Viele Männer sind bekannterweise eitel, Schauspieler Danny Dyer (41) offenbar besonders. Das Gesicht der britischen BBC-Serie "EastEnders" leidet unter seinen Männerbrüsten – und genau die hat er laut seiner Tochter Dani Dyer satt. In ihrem neuen Buch “What Would Dani Do?” verrät sie jetzt: Ihr Vater spielt mit dem Gedanken, sich die Männerbrüste durch eine OP verkleinern zu lassen.

Diese Idee scheint nicht erst seit Kurzem im Kopf des Briten zu wachsen. “Mein Vater sagt immer wieder, dass er seine Männerbrüste operieren will”, erklärt Dani laut Mirror in ihrem frisch erschienenen Werk. “Er schätzt, dass er mittlerweile ein C-Körbchen entwickelt hat”, offenbart die “Love Island”-Beauty weiter. Wie die Autorin verrät, würden ihn seine Brüste “wirklich stören”. Dani selbst scheint das nicht ganz verstehen zu können: Sie müsse vielmehr darüber lachen, dass er sie derart hasst. Dennoch würde Danny ständig über dieses Körperteil sprechen.

Während sich ihr Vater um seine Brüste kümmert, beschäftigt Dani etwas ganz anderes. Denn gerade wurde bekannt, dass sie und Jack Fincham sich nun doch getrennt haben. Die beiden hatten sich bei der TV-Show “Love Island” kennengelernt, verliebt und gewonnen. Doch nun folgte das Liebesaus. Die Gründe: bisher unbekannt.

Getty Images Danny Dyer bei den National Television Awards im Januar, 2019 in London

Getty Images Danny Dyer bei den BAFTA Awards 2017

Getty Images Danny Dyer, Schauspieler

