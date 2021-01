Dani Dyer (24) lüftet das Geheimnis um den Namen ihres Babys! Seit vergangenen Samstag ist die Freude bei der ehemaligen UK-Love Island-Gewinnerin und ihrem Freund Sammy Kimmence groß: Ihr Nachwuchs hat das Licht der Welt erblickt. Schon kurz nach der Geburt ihres Sohnes sorgte Joane, Danis Mutter, für die ersten Spekulationen rund um den Namen des kleinen Wonneproppens. Jetzt verriet Dani höchstpersönlich, auf welchen Vornamen ihr Sohn hört!

"Ich weiß, dass ihr euch wahrscheinlich alle fragt, wie wir ihn genannt haben. Es gab viele Spekulationen und um fair zu sein, waren auch einige lustige dabei, aber er heißt Santiago", stellt die hübsche Blondine in einer Sprachnachricht klar, die ihr Vater Danny (43) im gemeinsamen Podcast "Sorted with the Dyers" jetzt abspielte. Die frischgebackene Mutter meint allerdings auch, dass sie ihren Sohn in Zukunft sicher nicht immer bei seinem vollen Namen rufen werde und verrät: "Wir werden ihn Santi nennen."

Dani kündigt in ihrer Sprachaufnahme außerdem an, in der nächsten Podcast-Folge mit dem britischen Schauspieler detaillierter von der Geburt des kleinen Santiagos zu berichten: "Ich weiß, dass ihr alles wissen wollt", zeigt sich die 24-Jährige verständnisvoll, während man im Hintergrund ein Bäuerchen ihres Sprösslings hört.

Instagram / officialdannydyer Danny und seine Tochter Dani Dyer

Instagram / danidyerxx Santiago, Dani Dyers Sohn

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, Reality-TV-Star

