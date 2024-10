Seltener Moment: Danny Dyers erscheint mit Tochter zu Event

Danny Dyer (47), bekannt aus der Serie "EastEnders", hatte bei der Premiere seiner neuen Serie "Rivals" auf dem roten Teppich Begleitung, die sonst selten zu sehen ist: seine Tochter Sunnie Dyer. Während Dannys älteste Tochter, die "Love Island"-Gewinnerin Dani Dyer (28), häufig im Rampenlicht steht, halten sich Sunnie und ihr jüngerer Bruder Arty eher im Hintergrund. Bei der Veranstaltung in London trug Danny einen schicken grauen Anzug und Sunnie-Jo beeindruckte mit einem eleganten, schwarzen Kleid, wie OK Magazine berichtet. Das Foto postete sie auf Instagram.

"Rivals" ist eine neue Serie auf Disney Plus, die auf der Buchreihe von Jilly Cooper basiert. In der Serie spielt Danny die Rolle des selbstgemachten Millionärs Freddie Jones, dessen Frau von der Schauspielerin Lisa McGrillis verkörpert wird. Auch Stars wie David Tennant (53) aus "Doctor Who" und Aidan Turner (41) aus "Poldark" gehören zur Besetzung. Danny verriet im Gespräch mit Digital Spy, dass die Rolle ein Schritt aus seiner gewohnten Komfortzone sei und er die Veränderung schätze. Besonders genoss er es, einen Schnurrbart zu tragen, auch wenn seine Kinder enttäuscht waren, als er sich davon trennte.

Seine Tochter Sunnie teilt eine enge Beziehung zu ihrer älteren Schwester Dani, die sich erst kürzlich verlobte. Die beiden Schwestern werden laut Mirror oft zusammen im Urlaub gesichtet. Sunnie hatte in einem Instagram Q&A Anfang letzten Jahres geäußert, dass sie nach der Schule eine Schauspielkarriere anstrebe und von Los Angeles träume. Inspiriert von ihrem Vater, der in der britischen Unterhaltungsbranche fest etabliert ist, hoffe sie, in seine Fußstapfen zu treten.

Instagram / sunniedyerxx Danny Dyer mit seiner Tochter Sunnie Dyer

Instagram / sunniedyerxx Sunnie Dyer postet Bild zum Muttertag

