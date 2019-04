Was für ein Live-Auftakt für DSDS! Am Samstagabend startete das Casting-Format mit dem Thema "Chartbreaker" in die beliebten Mottoshows. Mit mitreißenden Performances der Top 10-Kandidaten und mehreren Performances der Kulthits von Dieter Bohlen (65) wurde dem Publikum einiges geboten. Insgesamt ergatterte DSDS mit über zwei Stunden reiner Sendezeit die besten Quoten des Abends – ob die Sendung das der Jury zu verdanken hat?

Schon bei seiner Begrüßung machte Moderator Oliver Geissen (49) deutlich: Mit Oana Nechiti (31), Xavier Naidoo (47) und Pietro Lombardi (26) hat Dieter in diesem Jahr die "beste Jury aller Zeiten" auf die Beine gestellt. Mit einem kurzen Auftritt als Thomas Anders (56) und 80er-Dieter für "Cheri Cheri Lady" von Capital Bra (24) bewiesen der Produzent und Pie zudem jede Menge Humor. Die Fans waren anscheinend ebenfalls begeistert von der Kombination aus dem Poptitan, der Profitänzerin, dem Soul-Sänger und dem "Señorita"-Interpreten und schalteten fleißig ein. Mehr als 3,42 Millionen Haushalte ließen sich von den Auftritten der Talente verzaubern und sicherten RTL damit einen Marktanteil von 17,7 Prozent in der wichtigsten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, wie DWDL berichtet.

Mit dieser Zuschauer-Masse setzten sich Dieter und Co. deutlich von ihrer Konkurrenz in der Prime Time ab: "Nur" 1,19 Millionen Haushalte ließen sich von der Doku "Leaving Neverland" über die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson (✝50) fesseln. Die Ausstrahlung des Films hatte schon im Vorfeld große Schlagzeilen gemacht und Top-Quoten versprochen – gegen DSDS konnte sich der Skandal-Streifen aber nicht durchsetzen.

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Mottoshow am 6. April

Anzeige

Getty Images Kandidaten der 1. DSDS-Mottoshow

Anzeige

Getty Images Michael Jackson im Juli 1996 in Brunei

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de