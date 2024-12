Das macht der ehemalige DSDS-Gewinner Mark Medlock heute

Mark Medlock (46), der 2007 die vierte Staffel von Deutschland sucht den Superstar gewann, hat sich laut Schlagerplanet.com mit einem überraschenden Lebenswandel zurückgemeldet. Der einstige Chartstürmer, dessen Debütalbum "Mr. Lonely" ihn an die Spitze der deutschen Musikszene katapultierte, lebt mittlerweile ein ruhiges Leben auf Sylt. Gemeinsam mit seiner Managerin Cornelia Reckert hat er dort ein neues Kapitel aufgeschlagen. In den sozialen Medien verriet er jetzt, dass er sich leidenschaftlich der Malerei widmet. Seine Werke, darunter Bilder von Seepferdchen und Unterwasserwelten, möchte er bei einer bald geplanten Ausstellung präsentieren.

Nachdem er sich 2012 aus der Musikbranche zurückzog, schienen öffentliche Auftritte zunächst selten geworden zu sein. Doch ein kleiner musikalischer Funken bleibt: Medlock schließt ein Comeback als Musiker nicht aus. Er deutete kürzlich auf mögliche Unplugged-Auftritte hin, betont jedoch, dass ihm aktuell vor allem die Kunst am Herzen liegt. Auf Sylt betreibt er mittlerweile eine Galerie, in der er seine Arbeiten präsentiert. Seinen Fans gibt er durch seine neuen kreativen Projekte einen Einblick in eine ganz andere, aber nicht weniger bunte Welt als jene, die er einst auf der Bühne verkörperte.

Sein heutiger Lebensstil auf Sylt könnte als bewusster Gegenentwurf zu den turbulenten Jahren seines frühen Erfolges gesehen werden. Nach seinem Sieg bei DSDS arbeitete Mark eng mit Dieter Bohlen (70) zusammen, doch es folgten auch Kontroversen, die seinen Karriereweg erschwerten. Der Rückzug nach Sylt brachte ihm die Ruhe, die er offenbar suchte. Mark hält sich mittlerweile weitgehend aus der Öffentlichkeit fern, seine Social-Media-Beiträge sind selten, kommen aber bei Fans immer noch gut an. Sein neu entdecktes künstlerisches Talent zeigt zudem eine völlig neue Facette des einstigen Popstars.

ActionPress / Hempel,Frank Mark Medlock bei "Dieter Bohlen - Die Mega-Show"

Getty Images Mark Medlock, 2009

