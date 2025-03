DSDS: Was aus Thomas Godoj und anderen Finalisten wurde

Thomas Godoj (46), Gewinner der fünften Staffel von DSDS im Jahr 2008, hat sich seither als Musiker etabliert. Mit seiner Debütsingle "Love Is You" erreichte er noch im selben Jahr Platz 1 der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wurde nach nur zwei Wochen mit Gold ausgezeichnet. Auch sein erstes Album "Plan A!" war ein voller Erfolg und wurde mit Platin prämiert. Dabei begann seine Karriere aus prekären Verhältnissen: Vor seinem Durchbruch bei der Castingshow lebte der gebürtige Pole, der in Recklinghausen aufwuchs, von Sozialhilfe.

In den Jahren nach seinem DSDS-Sieg hat Thomas stetig an seiner Karriere gearbeitet. Er veröffentlichte bislang acht Studioalben, von denen er die letzten vier mithilfe von Crowdfunding finanzierte. Der Rocker bleibt seiner Leidenschaft für Musik treu und tritt weiterhin regelmäßig auf, wie Bild berichtete. Fady Maalouf, der damals Platz 2 der fünften Staffel von DSDS belegte, unterschrieb ebenfalls einen Plattenvertrag und konnte mit seinem Hit "Blessed" direkt Platz 2 der deutschen Charts erreichen. Heute ist der 45-Jährige als Vocal Coach tätig, nachdem er 2014 bekannt machte, an Fibromyalgie zu leiden, einer chronischen Muskelschwäche. "Ich habe die Krankheit jahrelang verheimlicht", erzählte er damals in einem Interview mit Bild.

Linda Teodosiu (33) erreichte mit gerade einmal 16 Jahren den dritten Platz in der fünften Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und auch sie bekam anschließend einen Plattenvertrag. Ihr Debütalbum "Under Pressure" schaffte es allerdings nur auf Platz 81 der deutschen Charts. Dennoch ist sie auch heute noch in der Musikbranche tätig, denn seit 2013 ist sie Background-Sängerin von Peter Maffay (75). Seit drei Jahren tritt sie mit ihrer kölschen Rock-Pop-Band "Metropolis" auf verschiedenen Events auf.

Getty Images Thomas Godoj bei DSDS

Getty Images Linda Teodosiu beim Comet 2009

