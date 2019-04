Langsam wirds ernst bei Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29)! Bereits seit einem Jahr turteln die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Gitarrist mittlerweile schon zu zweit durchs Leben. Seit der Verkündung ihrer Beziehung machen die beiden keine halben Sachen – was auch ihre Verlobung im vergangenen Dezember beweist. Über die anstehende Hochzeit sind bisher noch nicht viele Details bekannt. Doch nun verrät Toms Bruder Bill Kaulitz (29), dass er bereits dabei ist, seinen Junggesellenabschied zu organisieren!

"Ich plane jetzt gerade Toms Bachelor. Der möchte natürlich auch so einen Bachelor-Abend mit seinen ganzen Jungs", offenbart der 29-Jährige gegenüber Rtl.de. "Er hat mir das so hingeworfen, wie er das gerne hätte, und ich plane die Details", berichtet Bill weiter. Er sei aktuell dabei, alles nach Toms Wünschen einzufädeln – was kein allzu leichtes Unterfangen sei: "Muss natürlich auch irgendwie eine Überraschung für ihn sein", erklärt das Male-Model. Bis der Männerabend stattfindet, habe Bill aber noch ein bisschen Zeit.

Tatsächlich steht der große Tag für Heidi und Tom bereits fest: "Ja, es gibt einen Termin, aber den darf ich natürlich nicht verraten", erzählt der Tokio Hotel-Sänger. Sein Bruder sei bereits mächtig aufgeregt: "Glücklicher könnte er nicht sein. Das färbt natürlich auch auf mich ab", freut Bill sich und stellt klar: "Ist natürlich klar, wenn mein Zwillingsbruder so happy ist und der heiratet, ist das natürlich für mich genauso schön."

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz

Anzeige

Sebastian Reuter/Getty Images for H&M Musiker Tom und Bill Kaulitz

Anzeige

Instagram / billkaulitz Die Tokio Hotel-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de