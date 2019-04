Am Samstag fand die erste Mottoshow von Deutschland sucht den Superstar statt! Die verbliebenen zehn Kandidaten mussten sich vor einem Millionenpublikum live beweisen. Am Ende des Abends zitterten Lukas, Angelina und Momo um ihr Weiterkommen – letzterer konnte sich zwar in die nächste Runde retten, im Gespräch mit Promiflash erklärte Jury-Mitglied Pietro Lombardi (26) jedoch: Sein Schützling hätte von der Leistung eigentlich nicht weiterkommen sollen!

Mit seiner Version von Aymans "Du bist mein Stern" konnte Momo einfach nicht überzeugen. Zwar hatte er Spaß auf der Bühne, die Töne waren aber mächtig schief. Im Promiflash-Interview nach der Show sagte Pietro: "Na ja, bei Momo ist es so, rein stimmlich hätte er heute rausfliegen müssen. Aber hier zählt natürlich auch die Sympathie – und da ist Momo die Nummer eins."

Wegen seiner offenen Art hat der 22-Jährige viele Fans, die für ihn anrufen. "Aber nächste Woche wird es sehr, sehr schwer – wirklich", glaubte Momo nach seinem Auftritt. Er selbst habe es kommen sehen, dass es eng für ihn werden könnte. "Aber ich bin jetzt wach geworden und weiß, was ich will", resümierte der Auszubildende den Abend.

Getty Images Momo Chahine in der ersten Mottoshow von DSDS 2019

Getty Images Pietro Lombardi bei der ersten Mottoshow von DSDS 2019

Getty Images Oliver Geissen und Momo in der ersten Mottoshow von DSDS 2019

