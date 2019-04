Liebe überwindet scheinbar alles! Schauspielerin Myleene Klass (41) hat mit Simon Motson nicht nur einen neuen Partner, sondern auch neue Lebensfreude gewonnen. Nach der schlimmen Trennung von Exmann Graham Quinn sieht die Sängerin nun wieder nach vorn und freut sich auf die Geburt ihres dritten Kindes. Dabei ist die Situation für Myleene völlig neu. Bis vor Kurzem hatte sie nicht geglaubt, je wieder einem Mann vertrauen zu können!

"Wir sind nicht an unsere Vergangenheit gefesselt. Ich habe immer geglaubt, ich würde nie wieder vertrauen können. Aber dann habe ich ihn getroffen und habe alles vergessen, was ich je gesagt habe", schwärmt die Britin im Hello! Magazine von ihrer intensiven, neuen Liebe. Seitdem sie Simon begegnet sei, wäre dieser einfach großartig gewesen: "Ich hatte nie für möglich gehalten, dass es da draußen eine Person wie ihn gibt."

Eine weitere Heirat? Selbst das schließt Myleene heute nicht mehr aus, im Gegenteil: "Ich bin ein altmodisches Mädchen und wenn wir das tun würden, wäre es eher für die Kinder", betont sie und schwärmt: "Ich weiß besser als jeder andere, dass es mehr braucht als ein Stück Papier und ein Ring, um irgendetwas zusammenhalten. Es braucht Geduld, Liebe, gegenseitige Hingabe, Ehrlichkeit und dieselben Werte." Doch sie habe keine Angst mehr: "Ich bin schon durch die Hölle gegangen. Ich weiß, ich kann sie überleben."

Lia Toby/WENN Myleene Klass bei den Attitude Awards in London

Instagram / myleeneklass Myleene Klass während ihrer dritten Schwangerschaft

Splash News Moderatorin Myleene Klass, 2019

