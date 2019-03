Mit zuckersüßen Neuigkeiten meldete sich Myleene Klaas Ende Februar bei ihren Fans und bestätigte die Gerüchte, die zu der Zeit kursierten: Die Moderatorin erwartet momentan ihr drittes Kind! So bekommen ihre elfjährige Tochter Ava Bailey und die siebenjährige Hero Harper bald ein kleines Geschwisterchen. Wie weit fortgeschritten Myleenes Schwangerschaft wohl bereits ist? Das zeigt die Britin jetzt ganz ungeniert und gut gelaunt in der Öffentlichkeit.

Vergangene Woche wurde Myleene zwei Tage hintereinander in London abgelichtet. In bester Laune lachte sie in die Kamera und präsentierte dabei ihren prallen Babybauch. Beide Male befand sich die Mama auf ihrem Arbeitsweg zu Global Radio. Dort hat die ehemalige "I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!"-Teilnehmerin eine eigene Show bei Smooth Radio. Doch wie lange sie da noch arbeiten und wann genau ihr Nachwuchs auf die Welt kommen wird, ist noch nicht bekannt.

Während Myleene noch eine Weile auf ihr Baby warten muss, kann Jessica Simpson (38) ihr drittes Kind bereits in den Armen halten: Am 19. März kam ihre kleine Tochter Birdie Mae Johnson auf die Welt und machte das Familienglück der Sängerin perfekt!

Splash News Moderatorin Myleene Klass, 2019

Lia Toby/WENN Myleene Klass bei den Attitude Awards in London

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons neugeborene Tochter Birdie Mae

