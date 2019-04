Tolle Nachrichten von Brooke Vincent! Im Jahr 2014 hat die Schauspielerin noch One Direction-Star Niall Horan (25) den Kopf verdreht. Inzwischen ist sie allerdings an einen anderen Mann vergeben und allem Anschein nach glücklicher denn je: Mit Fußballer Kean Bryan schwebt die "Coronation Street"-Darstellerin seit knapp zwei Jahren auf Wolke sieben. Vor Kurzem haben die beiden sogar angefangen, über ihre gemeinsame Familienplanung nachzudenken. Doch ihr Wunschkind hatte es offenbar eiliger als erwartet: Brooke ist bereits im dritten Monat schwanger!

Gegenüber OK! sprach Brooke nun über die überraschenden Baby-News. "Ich denke, wir waren beide etwas geschockt", erzählte die 26-Jährige. Zuerst habe sie gar nicht glauben können, dass sie tatsächlich schwanger ist. Sie habe einfach nicht erwartet, dass es so schnell klappen würde. "Ich denke, deswegen bin ich auch erst mal zu meiner Mutter, um die Neuigkeiten zu verarbeiten", verriet die Britin. Doch sie sei natürlich überglücklich und sehe ihre Schwangerschaft keinesfalls als Selbstverständlichkeit an. Schließlich habe sie bereits durch Freunde erlebt, dass einige Paare Schwierigkeiten haben, Kinder zu bekommen.

Das Geschlecht ihres Kindes wollen die werdenden Eltern vor der Geburt nicht erfahren. "Wir wollen uns überraschen lassen. Das hat all meine Freunde ziemlich überrascht, weil ich eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch bin", offenbarte die Seriendarstellerin. Doch sie habe die Vermutung, dass sie einen Jungen bekommen wird.

