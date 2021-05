Willkommen auf der Erde, kleines Baby! Gegen Ende letzten Jahres enthüllte Brooke Vincent und ihr Partner Kean Bryan, dass sie ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Der "Coronation Street"-Star und der Fußballer schwelgten im Oktober 2019 erstmals im Elternglück, als sie ihren ersten Nachwuchs begrüßen durften. Und jetzt darf Söhnchen Mexx endlich seinen kleinen Bruder begrüßen: Brookes zweites Kind wurde geboren!

"Am Morgen des 4. Mai um 8:14 Uhr kam unser kleiner Junge auf die Welt", schrieb die Schauspielerin überglücklich auf Instagram. Dazu teilte sie ein Foto der kleinen Füßchen des Babys. Ihr zweiter Sohn sei um genau die gleiche Uhrzeit wie damals sein großer Bruder Mexx auf die Welt gekommen, gab die Zweifach-Mama preis und verriet sogleich auch den Namen des neuen Erdenbürgers: Monroe S J!

"Du hast so viel Liebe und Glückseligkeit in unsere Familie gebracht. Ich, dein Papa und dein großer Bruder sind total vernarrt in dich", schwärmte die 28-Jährige von ihrem süßen Neugeborenen. Wie gefällt euch der Name, den Brooke und Kean für ihr Baby auserwählt haben? Stimmt unten ab!

Instagram / brookelevivincent Brooke Vincents Baby Monroe

Instagram / brookelevivincent Brooke Vincent und ihr Partner Kean Bryan

Instagram / brookelevivincent Brooke Vincent, Schauspielerin

